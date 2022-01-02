2022 yılının gelesiyle birlikte araç sahipleri, muayene ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, araç muayene ücretleri ne kadar oldu?

2022 araç muayene ücreti ne kadar? Otobüs, kamyon, otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet muayene ücretleri

2022 yılıyla birlikte araç muayene ücretlerinde de artış yaşandı. Yeniden değerlendirme oranı 36.2 olarak belirlendi. Araç muayene ücretlerine de yüzde 36.2 oranın zam yapıldı. Zamlı araç muayene ücretleri 1 Ocak 2022’den itibaren bir süreyle geçerli olacak.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 258,42 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 507,40 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 685,58 TL

Anaç muayene ücretleri istasyonlarda nakit, kredi kardı ya da banka kartıyla ödenebiliyor. Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir.

Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda, bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.