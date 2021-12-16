Asgari ücretli çalışanların uzun zamandır merakla beklediği zam haberi geldi. Yapılan yüzde 50’lik zam kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Çalışanlar AGİ’nin ne kadar arttığını da araştırmaya başladı.

2022 AGİ tablosu | Evli çocuklu AGİ ne kadar? 2022 Bekar AGİ ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücret ülkemiz için çok önemli. Özellikle ekonomik kalkınmanın getirdiği sorunlar meydana getirebiliyor. Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Bu süreçte katkısı olan bütün komisyon üyelerine, sendikaları tebrik etmek istiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza kararı ilettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücret zammını milyonlara duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her yılın aralık ayında bir sonraki senenin asgari ücreti belirleniyor. Komisyon 4 bin liranın üzerinde görüş bildirmiştir. Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüşle asgari ücreti belirledik. 4250 lira asgari ücretin en az rakamı uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısı bu rakamı artıracaktır. Artış yaklaşık yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Bekar AGİ 268,31 TL'den 402 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL'den 481,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL'den 543 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL'den 402'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL'den 462 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL'den 522 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL'den 643,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.