2021’de en çok hangi yatırım aracı yüzleri güldürdü?

Dünya genelinde doların artışıyla birlikte 2022 yılına girerken yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından biri döviz oldu. Borsa da bu yıl küçük yatırımcıların daha fazla ilgi gösterdiği bir yatırım aracı olarak öne çıktı.

Seneye 7,44 civarında başlayan dolar/TL, mart ayında TCMB'nin faizleri beklenenden yüksek bir oranda artırarak kararı alarak yüzde 19'a çıkarmasıyla 7,21'e kadar gerilemişti.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması sonrasında mart ayı sonunda 8,33'e kadar tırmanan dolar/TL, eylül ayında TCMB'nin başlattığı faiz indirimi döngüsü ile beraber tarihinin en büyük yükselişlerinden birine sahne oldu. Eylül ayını 9 TL seviyesinin hemen altında kapatan dolar/TL kuru ekim ayını 9,5 seviyesinin üzerinde, Kasım ayını 13,50 seviyesinde kapattı.

Kur aralık ayında 18,40'lık tarihi zirvesini gördükten sonra ‘kur korumalı mevduat' sisteminin açıklanmasının ardından 10,30'lara kadar çekilirken takip eden günlerde kur tekrar 13 seviyesinin üstüne çıktı.

Euro, Sterlin ve Dolar ne kadar kazandırdı?

Türk lirasındaki değer kaybına paralel olarak Euro da aynı şekilde 20 Aralık günü 20,7 seviyesiyle tarihi zirvesini gördü. Euro/TL kuru 31 Aralık itibariyle 15 seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü.

31 Aralık kurlarına göre, parasını dolara yatıran bir yatırımcı yüzde 77, Euro'ya yatıran bir yatırımcı ise yüzde 66 getiri kazandı.

Yıla 10,16 seviyesinden başlayan İngiliz sterlini ise 31 Aralık 2021 tarihinde 17,6 seviyesinden işlem gördü. İngiliz sterlininin getirisi yüzde 74 oldu.