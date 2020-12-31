  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Aktüel

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:03:46 -
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

ANKARA (AA) - 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda, 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

2021 yılında vergi gelirlerinin alt kalemleri ise şu şekilde tahmin edildi:

"Gelir vergisi 195,3 milyar lira, kurumlar vergisi 105,2 milyar lira, özel tüketim vergisi 213,7 milyar lira, dahilde alınan KDV 70,6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisi 18,5 milyar lira, BSMV 28,5 milyar lira, damga vergisi 23,8 milyar lira, harçlar 34,4 milyar lira, diğer vergiler 37,9 milyar lira."

Vergi dışı gelirlerin ise 178,4 milyar lira olması öngörüsünde bulunuldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımları ile büyük başarılar yakalan senarist Mehmet Bozdağ, yeni dizi konusunda bombayı patlattı...
Kısa çalışma ödeneği ne kadar artacak?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne kadar artacak?

Kısa çalışma ödeneği 2021'de ne kadar ödenecek? Kısa çalışma ödeneği başvuruları 31 Ocak 2021'e kadar alınacak. Asgari Ücret zammı ile birli..
Sinovac aşının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosluğu'ndan açıklama geldi!
Dünya

Sinovac aşının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosluğu'ndan açıklama geldi!

Çin İstanbul Başkonsolosluğu, Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğu yönündeki iddialara cevap v..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay