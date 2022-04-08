2021 yılı medya ve reklam yatırımları 22 milyar 811 milyon TL’ye ulaştı

Rapora göre dünya genelindeki 42 ülkede medya yatırımları bir önceki yıla nazaran yüzde 28.69 büyüdü. Türkiye’nin bu yatırımlardan elde ettiği pay yüzde 0.47 oldu. Türkiye dijital medya yatırımlarının geleneksel medya yatırımlarına oranı ise 42 pazar içinde 5’inci sıraya geldi, Yapılan hesaplamalar, Türkiye’de medya yatırımlarının milli gelirden aldığı pay oranının 2’ye katlanma potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor.

Perakende sektörü öne çıktı

Reklam yatırımları ‘en büyük sektörler’ perakende, yayıncılık ve BT olarak ilan edildi. ‘En çok büyüyen sektörler’ ise BT, otomotiv ile turizm olarak sıralandı.

TV, medya yatırımlarından yüzde 42.41 pay aldı. 7 milyar 190 milyon TL’ye ulaşan TV yatırımları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 43.65 artış gösterdi. Yatırımlarda 2021’in ilk yarısındaki rekor büyümenin (yüzde 54) baz etkisinin ikinci yarıya taşındığı gözlemlendi.

Covid-19’un izlenmedeki pozitif etkisi yılın ikinci yarısında sıfırlanmış olsa da TV’ye karşı yüksek talebin yıl boyunca homojen şekilde gerçekleştiği görüldü. Bu talebin oluşturduğu yüksek doluluk oranlarının olumlu etkisiyle Grpxsn değerinde yüzde 1’in de altında çok sınırlı bir düşüş yaşandı. Yatırımlarını arttıran sektörler içinde e-ticaret kategorisinin son yıllardaki yükselişinin hız kazandığı müşahede edildi.

En büyük pay dijitalin

2021 yılı itibariyle dijital medya yatırımları 2 ana başlıkta raporlanmaya başladı. Bu başlıklar dijital partner ve direkt satın alma olarak ifade ediliyor. Dijital partnerlerle marka oluşturan, marka değerini koruyan ve büyüten organize medya sektörü; direkt satın almayla ise bazı e-ticaret firmaları, KOBİ’ler, oyun siteleri gibi kendi olanaklarıyla yatırım yapan kuruluşlar tanımlanıyor.

Bu doğrultuda dijital partnerlerle yapılan yatırımlar yüzde 46.7 payla 7 milyar 924 milyon TL, direkt satın almayla gerçekleşen yatırımlar ise 10 milyar 943 milyon TL oldu. Toplam dijital medya yatırımları ise 18 milyar 867 milyona vardı. 2021 yılında dijital medya yatırımları içerisinde sosyal medya yüzde 60.5 ve native yüzde 3 paya sahip oldu. Platforma göre mobil yüzde 73, satın alma biçimine göre ise programatik yüzde 78 pay sahibi oldu.

Kullanım oranı artıyor

Dijital medya yatırımlarının yüzde 73’ü mobil, yüzde 27’si ise PC üzerinden yapıldı. 2020 yılında 5.270 milyon TL olan mobil medya yatırımı 2021 yılında 13.773 milyon TL’ye yükseldi. Aynı şekilde toplam gösterilen web sayfası trafiğinin yüzde 70’i mobil telefonlar üzerinden gerçekleşti. Özellikle pandemi süresince tüketicilerin yoğun sosyal medya kullanımıyla Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı 69 milyona dayandı. Reklamverenlerin de sosyal medya üzerindeki reklamlarını arttırmaları neticesinde mobil, dijital yatırımlar içerisinde yüzde 60.49’luk (11.413 milyon TL) pay alarak sosyal medya kanalları mobil medya yatırımlarında başı çekti.

Büyüme yizde 6.43

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 1.6’lık pay alarak 445 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 6.43 artış gösterdi. Pandemi öncesi raporlanan 2019 yılı medya yatırımları (503 milyon TL) ile karşılaştırıldığında enflasyon etkisi hariç küçülme görüldü.

Açık hava toparlanıyor

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 5.6’lık pay alan açıkhava 946 milyon TL oldu ve geçen yıla göre yüzde 34.58 artış gösterdi. Pazarlama sektörünün talebinin yükseldiği, açıkhava ünitelerinin çeşitlendiği gözlendi. Açıkhava envanterine yeni katılan reklam alanları da bu büyümeyi tetikledi. Açıkhava sektöründe 2022 yılında yeni ihaleler ve yeni yatırımlar, dolayısıyla yeni reklam alanları görülmesi bekleniyor.