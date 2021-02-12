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Ekonomi 2021 yılı G7 zirvesi ne zaman?
Ekonomi

2021 yılı G7 zirvesi ne zaman?

G7 zirvesi ne zaman yapılacak? 2021 yılı G7 toplantısı için geri sayım başladı! G7 zirvesine katılan ülkeler

Yeniakit Publisher
2021-02-12 19:08:00 -
2021 yılı G7 zirvesi ne zaman?

G7 zirvesi ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alıyor. Toplantıya katılacak olan G7 ülkeleri ve kripto para gelişmesiyle ilgili detaylar merak ediliyor. G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta başlıyor 2021? G7 ülkeleri hangileri?

Dünya ekonomisinde söz sahibi 7 büyük ülke başkanının katılımıyla gerçekleşecek olan G7 zirvesinin en önemli konularından birisi ekonomi ve kripto para piyasası olacak. Bir süre önce Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimi konusunda ortaya çıkan gündemin de ele alınacağı toplantıda, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu öne çıkacak.

2021 yılı G7 zirvesi ne zaman?

G7 zirvesi 12 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.G7 toplantısının saati ile ilgili detaylar bilinmiyor. G7 zirvesinin saati belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

G7 ülkeleri hangileri?

G7 (Group of Seven), dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında bir birliktir. Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.

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