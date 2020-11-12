2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Ülkemizin güvenliğini bölgesel gerçekler üzerinden değerlendirmeliyiz. Edirne'nin güvenliği Balkanlar'ın güvenliğinden, Diyarbakır'ın güvenliği Halep'in güvenliğinden, Kars'ın güvenliği Bakü'nün güvenliğinden geçmektedir. Artık sınırlarımızla sınırlı bir güvenlik konseptiyle güvende olamayız." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'nin milli beka mücadelesi açısından tarihi bir dönemden, eşikten geçtiğini vurgulayarak, "Kahramanlarımız, hem yurt içinde hem yurt dışında üstlenmiş oldukları millet ve vatan görevlerini can pahasına yerine getiriyorlar." dedi.

Karabağ'da 44 günde bir destan yazıldığını ifade eden Yönter, Azerbaycan'ın kahraman ordusu kadar TSK'nin de kahramanlıklarının Güney Kafkasya, Karabağ'da dengeleri değiştirdiğini, hakkın yerini bulduğunu, adaletin temin edildiğini ve Karabağ'ın işgalden arındırıldığını söyledi.

Uzman çavuşların TSK'nin en çok şehit, gazi veren kadrosu olduğuna işaret eden Yönter, uzman çavuşların kadro isteğini dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise siyasetçilerin görevinin çözümü ortaya koymak olduğunu belirterek, "Bütün meselelerimizi nasıl çözeceğimize bakmak siyasetçilerin görevidir." dedi.

Kafkasya'da yaşanan gelişmelere değinen Paylan, Rusya'nın bölgede oyun kurucu olduğunu, iki halkı birbirine düşürdüğünü ve oyunu kuran Rusların ellerini kana bulamadan bölgeye geldiklerini savundu. Karabağ'a ilişkin imzalanan anlaşmada Türkiye'ye dair bir ifadenin geçmediğini söyleyen Paylan, anlaşmada "Rusya Federasyonu barış gücü" ifadesinin geçtiğini ve imzacı olarak Azerbaycan, Ermenistan ile Rusya'nın bulunduğunu kaydetti.

- "Bir devlet ne kadar güvenliyse o kadar güçlü olur"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türkiye'nin her yönüyle stratejik konuma sahip bir ülke olduğunu ifade etti.

Tarih boyunca devletlerin güvenliklerini önceleyen dış politikalar izlediğini dile getiren Cora, "Buna göre savunma stratejilerini geliştirmiştir. Bir devlet ne kadar güvenliyse o kadar güçlü olur." diye konuştu.

Edilgen bir savunma yerine aksiyonel bir strateji izlemenin zaruri ve kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Cora, sözlerini şöyle sürdürdü

"Bu minvalde geçmişten ders çıkarmalı, bizim ve bölge ülkelerinin tarihini iyice etüt etmeliyiz. Bu istikametten olaylara bakarsak Türkiye'nin son yıllarda yaşadıklarını daha iyi anlarız. Ülkemizin güvenliğini bölgesel gerçekler üzerinden değerlendirmeliyiz. Edirne'nin güvenliği Balkanlar'ın güvenliğinden, Diyarbakır'ın güvenliği Halep'in güvenliğinden, Kars'ın güvenliği Bakü'nün güvenliğinden geçmektedir. Artık sınırlarımızla sınırlı bir güvenlik konseptiyle güvende olamayız."

Bazı konuşmalarda terör örgütü PKK'ya hiçbir şey söylemeden Türkiye'yi hedef alan açıklamalar olduğunu dile getiren Cora, "Biz, PKK'nın da PYD'nin de kökünü kazımaya kararlıyız. PKK'nın, PYD'nin çapulcularına pabuç bırakacak bir ülke değiliz." dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın güçlü bir orduyu zorunlu kıldığını söyledi.

Siyasetin ordunun içine girmemesinin önemine işaret eden Şahin, "Sunumunuzda, 20 bin 571 TSK personelinin FETÖ nedeniyle ihraç edildiğini gördük. Demek ki daha önceki süreçte ordumuzun içine siyaset girmiş, hatta çok kötü bir yapı olarak girmiş ve bizi zayıflatmıştır." dedi.

Askeri liselerin tekrar açılmasının çok önemli olduğuna inandığını belirten Şahin, askeri hastanelerin açılmasının da bir zorunluluk ve ihtiyaç olduğunu kaydetti.