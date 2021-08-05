Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlanan adaylar sınav başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, TUS başvuruları ne zaman nereden yapılır?

TUS nedir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl şubat ve ağustos aylarında olmak üzere 2 kez yapılır.

2021 TUS 2. dönem ne zaman? TUS başvurusu nasıl nereden yapılır?

TUS 2.dönem başvuruları 13 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanlar ise 5 Ağustos Perşembe günü 10.00 ile 23.59 arasında geç başvuru imkanından yararlanacak. TUS başvuruları ÖSYM AİS web sitesi üzerinden yapılıyor. TUS başvurusu için sisteme TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Geç başvurularda adaylar talep edilen ücreti yüzde 50 fazla ödüyor. TUS 2.dönem sınavı 5 Eylül 2021'de yapılacak.

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