  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerli otomobil Günsel'i test ettiler
Erdoğan, şehit İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi
Öcalan'ın oğlu açıkladı: Babam hareket yetisini kaybetti!
Kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı
Eğitim 2021 İl dışı atama sonuçları belli oldu mu?
Eğitim

2021 İl dışı atama sonuçları belli oldu mu?

Binlerce öğretmen adayı görev yaptıkları illerden farklı illere atama için başvuru işlemlerini 30 Temmuz 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirdi. Binlerce öğretmen, il dışı atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Peki, 2021 İl dışı atama sonuçları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 19:14:00 -
2021 İl dışı atama sonuçları belli oldu mu?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. Atama sonucu bekleyen binlerce öğretmen MEB’in açıklama yapmasını bekliyordu. MEB atama sonuçlarının erişimine açıldığını duyurdu. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 İl dışı atama sonuçları belli oldu mu?

Öğretmenler için il dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından az önce erişime açıldı. Adaylar MEBBİS üzerinden veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden İl dışı atama başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay