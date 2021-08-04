2021 İl dışı atama sonuçları belli oldu mu?
Binlerce öğretmen adayı görev yaptıkları illerden farklı illere atama için başvuru işlemlerini 30 Temmuz 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirdi. Binlerce öğretmen, il dışı atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Peki, 2021 İl dışı atama sonuçları belli oldu mu?
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. Atama sonucu bekleyen binlerce öğretmen MEB’in açıklama yapmasını bekliyordu. MEB atama sonuçlarının erişimine açıldığını duyurdu. İşte merak edilen haberin devamı…
2021 İl dışı atama sonuçları belli oldu mu?
Öğretmenler için il dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından az önce erişime açıldı. Adaylar MEBBİS üzerinden veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden İl dışı atama başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilecek.