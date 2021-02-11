2021 Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, listede hangi şehirler var?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bakımına destek amacıyla verilen evde bakım maaşı yattı. 2021 evde bakım maaşı yatan illerin listesi güncellendi. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu ve listede hangi şehirler var?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı meraklıları tarafından araştırılıyor. 11 Şubat 2021 evde bakım maaşı Yatan iller listesi açıklandı. İşte merak edilen haberin detayları…
Evde bakım maaşı yatan şehirler hangileri?
11 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan illeri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
1- Tokat
2- Aksaray
3- Osmaniye
4- Kırklareli
Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının evde hasta ve yaşlı yakınına ödenen maaşlara memur ve memur emeklerinin zamlarına paralel olarak yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. Evde Bakım Yardımı maaşları, 2021 yılı ilk 6 aylık dönem için kişi başına 1.657,86 TL'ye yükseldi.