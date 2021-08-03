  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yusuf Güney gözaltına alındı

Muhalif medyanın freni patladı! AK Parti'ye "vatandaşa ev yapmayın" dayatması

2 yıldır kendine gelemiyor... Fazıl Say’ın saçma mesajlarının altında ne var?

Nejat İşler şamarın nereden geldiğini anlayamadı

Bakan Koca’dan yangında etkilenen vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Köpek katili profesörden tarihi sallama! Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı cilaladı

Anadolu’nun ilk Türk camisiydi! Ezan sesleri böyle yükseldi

“THK’nın uçakları’ diye vıdı vıdı yapanların suratına çarptı! Orman yangınında rekoru kim kırmış

AK Parti'yi eleştirdiğinde yere göğe sığdıramıyorlardı... Kemalistlerden Mehmet Ali Erbil'e linç girişimi

Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'ten "HelpTurkey" isyanı: Yazık size
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı'nı el-Mişri kazandı
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı gönderen ülkelere teşekkür
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Eğitim 2021 bursluluk sınavı ne zaman olacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta?
Eğitim

2021 bursluluk sınavı ne zaman olacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta?

Bursluluk sınavı ne zaman 2021? Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu. Adaylar "İOKBS ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı eylül ayında mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 17:40:00 -
2021 bursluluk sınavı ne zaman olacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta?

Koronavirüs salgını sebebiyle 25 Nisan'da yapılması planlanan bursluluk sınavı ertelenmişti. Adaylar sınavın ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS nedir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır.

2021 bursluluk sınavı ne zaman olacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021'de saat 10.00’da yapılacak. Bursluluk sınavı sonuçları ise 28 Eylül 2021'de açıklanacak. Bursluluk sınavı başvuruları 8-26 Şubat 2021’de alınmıştı.

BURSLULUK SINAVI KONU DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIZ

Bursluluk sınavı giriş yeri belgesi ne zaman açıklanacak? Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Bursluluk sınavında kaç soru var?

Sınav, 5 Eylül 2021 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

BURSLULUK SINAVI 2021 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Açıktan lise nasıl okunur? Açık lise başvuruları ne zaman?
Açıktan lise nasıl okunur? Açık lise başvuruları ne zaman?

Eğitim

Açıktan lise nasıl okunur? Açık lise başvuruları ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay