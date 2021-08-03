Koronavirüs salgını sebebiyle 25 Nisan'da yapılması planlanan bursluluk sınavı ertelenmişti. Adaylar sınavın ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS nedir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır.

2021 bursluluk sınavı ne zaman olacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021'de saat 10.00’da yapılacak. Bursluluk sınavı sonuçları ise 28 Eylül 2021'de açıklanacak. Bursluluk sınavı başvuruları 8-26 Şubat 2021’de alınmıştı.

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Bursluluk sınavı giriş yeri belgesi ne zaman açıklanacak? Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Bursluluk sınavında kaç soru var?

Sınav, 5 Eylül 2021 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

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