2021 ALES/2 sınav başvuru tarihi ne zaman?
ALES/2 sınav başvuru tarihi ne zaman? ALES sınavı yılda 3 kez yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan ALES/2 sınavının başvuru tarihleri belli oldu. Peki, ALES/2 sınav başvuru tarihi ne zaman 2021?
ALES sınavı, ülkemizde yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınava verilen isimdir. Peki, ALES/2 sınav başvuru tarihi ne zaman 2021? İşte merak edilen haberin devamı…
2021 ALES/2 sınav başvuru tarihi ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru tarihi 03.08.2021 ile 11.08.2021 tarihleri arasında yapılacak. ALES/2 sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM’ye ait (https://odeme.osym.gov.tr/) sitesi üzerinden sınav başvuru ücreti 145 TL yatırılabilirler.