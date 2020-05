2020 Ramazan: Bu yıl da muhtaçların yüzü WEFA ile güldü

Her sene Ramazan ayında dünyanın farklı coğrafyalarına yardım götüren WEFA, bu Ramazan’da mazlum ve mağdurları yalnız bırakmadı. Bu yıl 38 ülke ve bölgede Ramazan yardımlarınıgerçekleştiren WEFA, Türkiye’de ve dünyada yetim anneleri başta olmak üzere öğrencilere, yaşlılara, dullara, engellilere, mültecilere, kimsesizlere ve yoksul ailelere zekât, fitre, sadaka, kumanya, iftar yemeği ve hijyen paketi yardımları olmak üzere birçok ayrı kalemde yardım ulaştırdı. Daha önceki yıllarda Ramazan yardımları için ülkelere gözlemci gönderen WEFA, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle yurdışındaki partner kurumlar üzerinden yardım çalışmalarını gerçekleştirdi.

100.000 Kişiye Kumanya Yardımı

2020 Ramazan yardımları kapsamında toplamda 20.000 kumanya paketi dağıtılırken, yardım çalışmalarından 100.000 kişi istifade etti. Ülkelerin mutfak kültürlerine göre çeşitlilik gösteren kumanya paketleri bu yıl da yoksul ailelerin yüzünü güldürdü.

Bu yıl Türkiye’deki Ramazan çalışmalarını Türk Kızılay ilke birlikte gerçekleştiren WEFA, Türkiye’de 10.000 kumanya dağıttı. Geri kalan 10.000 kumanya paketini ise Türkiye dışındaki ülkere ulaştıran WEFA, fakir ailelerin bir aylık gıda ihtiyacını karşıladı.

70.000’eYakın İftar

Her yıl dünyanın hemen hemen her yerinde kurduğu iftar sofralarında mazlum ve mağdurları ağırlayan WEFA, bu yıl da iftar yemeği ikramlarına devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu ülke ve bölgeler toplu iftar organizasyonları yerine ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemeklerden oluşan iftariyelik paketler düzenli olarak her akşam ulaştırıldı. İftar yardımlarından 70.000’e yakın kişi yararlandı.

8.000 Yetime Bayramlık

Yetimlerin bu yıl da mutlu bir bayram geçirmesine vesile olan WEFA, bu Ramazan Bayramı’nda toplamda 8.000 yetime bayramlık hediye etti. Bazı ülkelerde bayramlıklar bağışçıların kendi isimlerinin yazılı olduğu paketler hâlinde yetimlere takdim edildi.

Dünyanın Dört Bir Yanına Zekât, Fitre, Fidye Yardımı

Hayırseverlerin emanetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran WEFA, bu Ramazan’da da ihtiyaç sahibi Müslümanlara zekât, fitre ve fidye yardımında bulundu.

Hijyen Yardımlarından57.500 Kişi İstifade Etti

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünya genelinde yardım çalışması başlatan WEFA, dünya ülkelerinde 5.500 hijyen malzemesi yardımı gerçekleştirirken, Türkiye’deki Ramazan yardımları kapsamında ise Türk Kızılay işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine 6.500 hijyen paketi ulaştırdı. Covid-19 hastalarıyla ya da koronavirüs şüphesi bulunan hastalarla temas hâlinde olan Türkiye’deki 2.000 sağlık ve güvenlik personeline de Kişisel Koruyucu Ekipman Seti (KKE) desteği verildi. Koronavirüs salgınına karşı başlatılan yardım çalışmalarından toplamda57.500 kişi istifade etti.

Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Kapsamında Avrupa’ya Yardım

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da da yardım çalışması başlatan WEFA, Almayan’nın 20 farklı şehri ileHollanda, Belçika ve Avusturya’da yardım faaliyetlerini gerçekleştirdi. Yardım çalışmaları kapsamında hastanelere, yaşlılar yurduna, esnaflara, STK’lara ve şehir sakinlerine maske, hijyen paketi yardımı yapılırken, 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanların market alışveriş ihtiyaçları da giderildi. Belçika’da yardıma ihtiyacı olan kimi ailelere ise gıda yardımında bulunuldu.