2020 LGS sınavı ne zaman? sorusu 2020 yılında LGS'ye girecek öğrenciler tarafından merak edilmekte. 2020 LGS başvuru tarihleri, 2020 LGS sınavı ne zaman, 2020 LGS sınavı saat kaçta? 2020 LGS başvuru tarihleri, 2020 LGS sınavı ne zaman, 2020 LGS sınavı saat kaçta? gibi sorular LGS adaylarınca en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman? İşte detaylar...

2020 LGS sınavı ne zaman?

202 LGS sınavı 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarının ilanı ise 24 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek.

2020 LGS sınav takvimi

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Sayısal alan testinin süresi 20 dakika artırıldı.

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS 2020 soru dağılımı nasıl olacak?

LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri, lise eğitimine geçiş yapmak için 6 çeşit dersten sınava girecek ve sınavlardan aldığı puanların ortalamalarının ardından da puanlarının yettiği liselere tercih yaparak eğitim görmeye başlayacak. Soru sorulan dersler şöyle;

– Türkçe

– Matematik

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

– Yabancı Dil

– T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

– Fen Bilgisi