202 bin 624 araç kontrol edildi!

YENİ AKİT ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Ülke genelindeki uygulama, 7.320 ekip ve 20.869 personelin katılımıyla 4.812 noktada eş zamanlı yapıldı. Uygulama sonucunda, 202.624 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı kontrol edildi. 23 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalandı, 1.798 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı trafikten men edildi, 13.501 araç, motosiklet, traktör ve servis aracına para cezası uygulandı. Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulamada, 403 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, 477 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı, 33 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada, 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 12 adet mermi/fişek, 1 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Türk Polis Teşkilatı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.