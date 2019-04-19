2019 Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası
- Alanya'da başlayan şampiyonaya 29 ülkeden 130 sporcu katıldı19 Nisan 2019 Cuma 19:48
ANTALYA (AA) - 2019 Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Türk Hava Kurumu ile Uluslararası Havacılık Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfının destek verdiği şampiyona, 700 metre yükseklikteki Yassıtepe'den atlayışlarla start aldı.
Toplam 29 ülkeden 130 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, yaklaşık 20 dakika havada kaldıktan sonra Kleopatra Plajı'nda oluşturulan noktaya iniş yaptı.
Organizasyon sorumlusu Ergun Ulu, gazetecilere açıklamasında, Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası'nın birinci ayağını Alanya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şampiyonaya profesyonel yamaç paraşütü pilotlarının katıldığını belirten Ulu, "Alanya inşallah bundan sonra da dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapar. Bize bu şampiyona için destek veren, Alanya Belediyesi ve Alanya Tanıtım Vakfı başta olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız belasız yarışmamızı bitiririz." ifadelerini kullandı.
Şampiyona, 21 Nisan Pazar günü sona erecek.
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