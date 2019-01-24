2019 yılı Uzman Çavuş maaşları araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzman çavuşlar 2019 yılında ne kadar maaş alacak? Uzman çavuşların maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte detayları..

2019 Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu?

3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine göre 2019 yılı ilk ayı için uzman çavuş maaşı zamları da belli olacak. Enflasyon tahmini gerçekleşirse yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Buna göre, ek ödemesiz en düşük uzman çavuş maaşları 4100 TL olması öngörülüyor. Bu tutar Doğu görevine, evli bekar olunmasına göre değişkenlik gösterebilir.