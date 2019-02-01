2019 TGF Türkiye Golf Turu - Organizasyonda 7 golf kulübünden 27 sporcu mücadele ediyor



ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) düzenlenen 2019 TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak müsabakaları Antalya'da başladı. Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübünde başlayan 1. ayak müsabakalarında 7 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor. Sporcular üç gün boyunca 54 çukurda oynayacak. Toplam 10 ayaktan oluşan mücadele sonunda ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular, Avrupa müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Birinci ayak müsabakaları pazar günü sona erecek. Organizasyonun 2. ayağı 15-17 Şubat tarihlerinde, Muğla'da gerçekleştirilecek.

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