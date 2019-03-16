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2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:46
2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:46
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