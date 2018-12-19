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2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru

- Çin'in ev sahipliği yapacağı organizasyonun kura çekimi, 16 Mart 2019'da Shenzhen kentinde gerçekleştirilecek

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:32
2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru


İSTANBUL (AA) - Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın kura çekimi, 16 Mart 2019'da Shenzhen kentinde yapılacak.

FIBA'dan yapılan açıklamada, kura çekiminin organizasyona ev sahipliği yapacak 8 şehirden biri olan Shenzhen kentinde Wanda Grup tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda aktiviteye sahne olacak kura çekiminde dünyaca ünlü sanatçıların sahne alacağı ve özel spor etkinliklerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Dünya Kupası'na şu ana kadar Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 17 ülke gitmeyi garantiledi. 2019 Şubat'ta Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarındaki eleme maçlarının ardından 14 ülke daha organizasyona gitmeye hak kazanacak. Ev sahibi Çin ise kupaya doğrudan katılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:32
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Çin
  4. kura çekimi
  5. Shenzhen

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