2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru





İSTANBUL (AA) - Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın kura çekimi, 16 Mart 2019'da Shenzhen kentinde yapılacak.

FIBA'dan yapılan açıklamada, kura çekiminin organizasyona ev sahipliği yapacak 8 şehirden biri olan Shenzhen kentinde Wanda Grup tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda aktiviteye sahne olacak kura çekiminde dünyaca ünlü sanatçıların sahne alacağı ve özel spor etkinliklerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Dünya Kupası'na şu ana kadar Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 17 ülke gitmeyi garantiledi. 2019 Şubat'ta Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarındaki eleme maçlarının ardından 14 ülke daha organizasyona gitmeye hak kazanacak. Ev sahibi Çin ise kupaya doğrudan katılacak.