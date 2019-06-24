0553 313 94 23

2019 Avrupa Oyunları

- Türkiye, organizasyonun dördüncü gününde judoda bir altın madalya elde etti

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:45
2019 Avrupa Oyunları


İSTANBUL (AA) - Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde bir altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde milli sporcular, atıcılık, badminton, boks, judo ve okçuluk dallarında mücadele etti.

Judoda milli sporcu Mikail Özerler, 90 kiloda şampiyonluğa ulaştı ve organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

Aynı sıklette mücadele veren Mert Şişmanlar, ilk maçında mağlup olarak elendi.

Judoda kadınlar artı 78 kiloda mindere çıkan Sebile Akbulut ile Kayra Sayit de maçlarını kaybederek, organizasyona veda etti.

Atıcılıkta karışık takım trap elemelerinde mücadele eden Safiye Sarıtürk ile Yavuz İlnam, 5. olarak madalya karşılaşmalarına kalamadı.

Badmintonda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin çifti gruplarındaki ilk maçlarını kaybetti. Neslihan Yiğit ise ilk maçında Bulgar rakibi Linda Zetchiri'yi 2-0 ile geçti.


- Mete Gazoz son 16 turunda


Milli okçu Mete Gazoz, İsveçli rakibi Ludvig Elof Erling Flink'i 6-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

Boksta son 16 turunda artı 91 kiloda Mücahit İlyas, 57 kiloda Burcu Satı ile 69 kiloda Necat Ekinci yenildi ve organizasyondan elendi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:45
  1. 2019 Avrupa Oyunları
  2. altın madalya
  3. Mikail Özerler
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
    1. Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası sona..
    2. Arakan'daki internet kesintisine tepki
    3. Erdoğan'a en yakın isimden AK Parti'de..
    4. "Eğitim imkanından herkesin..
    5. İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü,..
    6. Beşiktaş'ın istediği Ömer Toprak'tan..
    7. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    8. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    9. Hatayspor, İlhan Palut'la nikah tazeledi
    10. Tunus ile Angola yenişemedi
    11. ABD'den kritik çağrı: İran destekli..
    12. Meksika'da uyuşturucu baronlarının..
    13. ABD çeyrek finalde
    14. Türk piyanistten Viyana'da konser
    15. Hatayspor’da İlhan Palut’la yola devam
    16. Ajax, Promes'u transfer etti
    17. Kerimov'un kızı mal varlıklarını..
    18. Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla..
    19. Gümüşhane’de 2 ayrı trafik kazası: 4..
    20. Turkish Airlines Antalya Open açılış..
    21. Umman'dan "ABD'den İran'a mesaj..
    22. Mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi..
    23. Grizu 263, dünyanın ilk cep uydusunu..
    24. 2019 Avrupa Oyunları
    25. Körfez ülkelerini ziyaret eden ABD'li..
    26. EGM'den motosiklet ve kask denetimi
    27. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri..
    28. Rus ve Mısırlı dışişleri bakanları bir..
    29. Altuğ Çelikbilek, kariyerinin en büyük..
    30. Köydeki yangına itfaiye ve TOMA’lar..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı