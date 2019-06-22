2019 Afrika Uluslar Kupası - Nijerya: 1 - Burundi: 0



İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nun ilk maçında Nijerya, Burundi'yi 1-0 mağlup etti. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Nijerya ile Burundi karşı karşıya geldi. İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Nijerya, Odion Ighalo'nun 77. dakikada attığı golle Burundi'yi 1-0 yendi. Nijerya'da Bursaspor oyuncusu Abdullahi Shehu 42. dakikaya kadar forma giyerken yerini geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Chidozie Awaziem'e bıraktı. Galatasaray'ın İngiliz ekibi Everton'dan geçen sezon kiraladığı Henry Onyekuru ise maç boyunca yedek oturdu. Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.





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