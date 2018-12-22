2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde 2019’a hazırlıklar yapılmakta. Yeni yıla ilişkin planlar, programlar yapılıp yeni yeni hayaller kurulmakta. Ancak bunlar yapılırken de bazen hayelleri gerçekleştirmeye ömür yetmemekte. Bir bakmışızki ecel gelmiş, ömür bitmiş vakit murada ermiş. İşte 2018 yılında hayata gözlerini yuman birbirinden değerli nice şahsiyetler oldu. Bunlardan biri de Türk sanatının unutulmaz isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu oldu. 20 Haziran 2018 Abdülmetin Balkanlıoğlu hayata gözlerini yumdu. İşte 2018’de hayatını kaybeden ünlüler?

5 Ocak 2018 Aydın Boysan Hayatını Kaybetti

Gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu Ulus'taki evinde 97 yaşında hayatını kaybetti.

5 Ocak 2018 Münir Özkul Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının efsane isimlerinden Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

9 Ocak 2018 Yılmaz Onay Hayatını Kaybetti

Çevirmen, yazar Yılmaz Onay, 81 yaşında hayatını kaybetti.

10 Ocak 2018 Mehmet Beğendik Vefat Etti

Kayserili iş adamı, Beğendik Mağazaları'nın kurucusu Mehmet Beğendik hayatını kaybetti.

15 Ocak 2018 Dolores ORiordan Hayatını Kaybetti

İrlandalı ünlü rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti.

15 Ocak 2018 Turan Özdemir Hayatını Kaybetti

Oyuncu Turan Özdemir, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

1 Şubat 2018 Aliye Akkılıç Hayatını Kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı Aliye Akkılıç, 85 yaşında hayatını kaybetti.

3 Şubat 2018 Zeki Keskin Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'da 'Bitirim Zeki' olarak tanınan, 90cm boyundaki Zeki Keskin (70), Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

14 Şubat 2018 Nuray Hafiftaş Hayatını Kaybetti

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti.

14 Şubat 2018 Tuna Huş Hayatını Kaybetti

TRT spikeri Tuna Huş hayatını kaybetti. Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamıyordu.

20 Şubat 2018 Engin Geçtan Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. Engin Geçtan 86 yaşında yaşamını yitirdi. Uzmanlık alanı psikiyatriydi.

23 Şubat 2018 Ali Teoman Germaner Hayatını Kaybetti

Ali Teoman Germaner, heykel sanatçısı.

7 Mart 2018 Cinayete Kurban Gitti

Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar (58) silahlı saldırıda öldürüldü.

7 Mart 2018 Yaşar Gaga Hayatını Kaybetti

Menajer şarkıcı Yaşar Gaga hayatını kaybetti.

8 Mart 2018 Ercan Yazgan Hayatını Kaybetti.

Perihan Abla dizisinde 'Şoför İsmet'i, Bizimkiler dizisinin 'Kapıcı Cafer'i, Kaygısızlar dizisinin 'Memnun Kaygısız'ı Oyuncu Ercan Yazgan, 71 yaşında hayatını kaybetti.

10 Mart 2018 Nur Subaşı Hayatını Kaybetti

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Nur Subaşı 76 yaşında hayatını kaybetti.

19 Mart 2018 Hasan Celal Güzel Hayatını Kaybetti

Eski bakan, siyasetçi Hasan Celal Güzel Ankara Güven Hastanesi'nde 73 yaşında vefat etti

21 Mart 2018 Deniz Bölükbaşı Hayatını Kaybetti

MHP eski milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

23 Mart 2018 Ercüment Balakoğlu Hayatını Kaybetti

Oyuncu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti.

31 Mart 2018 Mükerrem Kemertaş Yaşamını Yitirdi

Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, 80 yaşında hayatını kaybetti

Nisan 2018 Tarihte Bugün | 4 kişi öldü

1 Nisan 2018 Ülkü Tamer Hayatını Kaybetti

Şair Ülkü Tamer 81 yaşında hayatını kaybetti.

2 Nisan 2018 Dursun Ali Sarıoğlu Hayatını Kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 81 yaşında hayatını kaybetti

6 Nisan 2018Sevda Aydan Hayatını Kaybetti

Prof.Dr.Sevda Aydan İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanınan opera sanatçısı , oyuncu , ressam

18 Nisan 2018 Cemal Safı Hayatını Kaybetti

Ünlü şair Cemal Safi hayatını Kaybetti

22 Mayıs 2018 Arda Öziri Hayatını Kaybetti

Oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti

28 Mayıs 2018 Semavi Eyice Kimdir Hayatını Kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti.

6 Haziran 2018 Ümit Kayıhan Hayatını Kaybetti

Teknik direktör Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti.

8 Haziran 2018 Erdoğan Demirören Hayatını Kaybetti

Demirören Holding Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

14 Haziran 2018 Hacı Kamil Adıgüzel Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi Vatan, Sakarya Fırat, Kalp Gözü ve Bir Sepet Elma gibi dizilerde rol alan oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel, 78 yaşında hayata veda etti.

20 Haziran 2018 Abdülmetin Balkanlıoğlu Hayatını Kaybetti

İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu (60) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

30 Haziran 2018 Fuat Sezgin Hayatını Kaybetti

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2018 Şişko Nuri Sıtkı Sezgin Hayatını Kaybetti

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2018 Kofi Annan Hayatını Kaybetti

BM eski genel sekreteri Kofi Annan hayatını kaybetti

19 Ağustos 2018 Güngör Uras Hayatını Kaybetti

Ekonomi yazarı Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras hayatını kaybetti

23 Ağustos 2018 Toron Karacaoğlu Hayatını Kaybetti

Yönetmen, tiyatro, sinema, seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu yaşamını yitirdi

1 Eylül 2018 Aram Gülyüz Hayatını Kaybetti

Yönetmen, yapımcı Aram Gülyüz hayatını kaybetti

6 Eylül 2018 İsmet Badem Hayatını Kaybetti

Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem hayatını kaybetti.

20 Eylül 2018 Oytun Şanal Hayatını Kaybetti

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı 81 yaşındaki Oytun Şanal vefat etti.

20 Eylül 2018 Ferdi Merter Hayatını Kaybetti

Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter, 79 yaşında hayatını kaybetti.

25 Eylül 2018 Yakup Yavru Yaşamını Yitirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru (64) hayatını kaybetti.

29 Eylül 2018 Mehmet Uslu Hayatını Kaybetti

Oyuncu Mehmet Uslu (57) hayatını kaybetti.

30 Eylül 2018 Kemal İnci Hayatını Kaybetti

Oyuncu Kemal İnci yaşamını yitirdi.

3 Ekim 2018 Yıldırım Öcek Hayatını Kaybetti

Oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

17 Ekim 2018 Ara Güler Hayatını Kaybetti

Fotoğrafçı sanatçısı Ara Güler hayatını kaybetti