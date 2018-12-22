2018’de hayatını kaybeden ünlüler?
2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde 2019’a hazırlıklar yapılmakta. Yeni yıla ilişkin planlar, programlar yapılıp yeni yeni hayaller kurulmakta. Ancak bunlar yapılırken de bazen hayelleri gerçekleştirmeye ömür yetmemekte. Bir bakmışızki ecel gelmiş, ömür bitmiş vakit murada ermiş. İşte 2018 yılında hayata gözlerini yuman birbirinden değerli nice şahsiyetler oldu. Bunlardan biri de Türk sanatının unutulmaz isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu oldu. 20 Haziran 2018 Abdülmetin Balkanlıoğlu hayata gözlerini yumdu. İşte 2018’de hayatını kaybeden ünlüler?22 Aralık 2018 Cumartesi 09:17
2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde 2019’a hazırlıklar yapılmakta. Yeni yıla ilişkin planlar, programlar yapılıp yeni yeni hayaller kurulmakta. Ancak bunlar yapılırken de bazen hayelleri gerçekleştirmeye ömür yetmemekte. Bir bakmışızki ecel gelmiş, ömür bitmiş vakit murada ermiş. İşte 2018 yılında hayata gözlerini yuman birbirinden değerli nice şahsiyetler oldu. Bunlardan biri de Türk sanatının unutulmaz isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu oldu. 20 Haziran 2018 Abdülmetin Balkanlıoğlu hayata gözlerini yumdu. İşte 2018’de hayatını kaybeden ünlüler?
5 Ocak 2018 Aydın Boysan Hayatını Kaybetti
Gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu Ulus'taki evinde 97 yaşında hayatını kaybetti.
5 Ocak 2018 Münir Özkul Hayatını Kaybetti
Türk sinemasının efsane isimlerinden Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti.
9 Ocak 2018 Yılmaz Onay Hayatını Kaybetti
Çevirmen, yazar Yılmaz Onay, 81 yaşında hayatını kaybetti.
10 Ocak 2018 Mehmet Beğendik Vefat Etti
Kayserili iş adamı, Beğendik Mağazaları'nın kurucusu Mehmet Beğendik hayatını kaybetti.
15 Ocak 2018 Dolores ORiordan Hayatını Kaybetti
İrlandalı ünlü rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti.
15 Ocak 2018 Turan Özdemir Hayatını Kaybetti
Oyuncu Turan Özdemir, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
1 Şubat 2018 Aliye Akkılıç Hayatını Kaybetti
Türk Halk Müziği sanatçısı Aliye Akkılıç, 85 yaşında hayatını kaybetti.
3 Şubat 2018 Zeki Keskin Hayatını Kaybetti
Yeşilçam'da 'Bitirim Zeki' olarak tanınan, 90cm boyundaki Zeki Keskin (70), Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
14 Şubat 2018 Nuray Hafiftaş Hayatını Kaybetti
Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti.
14 Şubat 2018 Tuna Huş Hayatını Kaybetti
TRT spikeri Tuna Huş hayatını kaybetti. Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamıyordu.
20 Şubat 2018 Engin Geçtan Hayatını Kaybetti
Prof. Dr. Engin Geçtan 86 yaşında yaşamını yitirdi. Uzmanlık alanı psikiyatriydi.
23 Şubat 2018 Ali Teoman Germaner Hayatını Kaybetti
Ali Teoman Germaner, heykel sanatçısı.
7 Mart 2018 Cinayete Kurban Gitti
Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar (58) silahlı saldırıda öldürüldü.
7 Mart 2018 Yaşar Gaga Hayatını Kaybetti
Menajer şarkıcı Yaşar Gaga hayatını kaybetti.
8 Mart 2018 Ercan Yazgan Hayatını Kaybetti.
Perihan Abla dizisinde 'Şoför İsmet'i, Bizimkiler dizisinin 'Kapıcı Cafer'i, Kaygısızlar dizisinin 'Memnun Kaygısız'ı Oyuncu Ercan Yazgan, 71 yaşında hayatını kaybetti.
10 Mart 2018 Nur Subaşı Hayatını Kaybetti
Tiyatro ve dublaj sanatçısı Nur Subaşı 76 yaşında hayatını kaybetti.
19 Mart 2018 Hasan Celal Güzel Hayatını Kaybetti
Eski bakan, siyasetçi Hasan Celal Güzel Ankara Güven Hastanesi'nde 73 yaşında vefat etti
21 Mart 2018 Deniz Bölükbaşı Hayatını Kaybetti
MHP eski milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.
23 Mart 2018 Ercüment Balakoğlu Hayatını Kaybetti
Oyuncu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti.
31 Mart 2018 Mükerrem Kemertaş Yaşamını Yitirdi
Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, 80 yaşında hayatını kaybetti
Nisan 2018 Tarihte Bugün | 4 kişi öldü
1 Nisan 2018 Ülkü Tamer Hayatını Kaybetti
Şair Ülkü Tamer 81 yaşında hayatını kaybetti.
2 Nisan 2018 Dursun Ali Sarıoğlu Hayatını Kaybetti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 81 yaşında hayatını kaybetti
6 Nisan 2018Sevda Aydan Hayatını Kaybetti
Prof.Dr.Sevda Aydan İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanınan opera sanatçısı , oyuncu , ressam
18 Nisan 2018 Cemal Safı Hayatını Kaybetti
Ünlü şair Cemal Safi hayatını Kaybetti
22 Mayıs 2018 Arda Öziri Hayatını Kaybetti
Oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti
28 Mayıs 2018 Semavi Eyice Kimdir Hayatını Kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti.
6 Haziran 2018 Ümit Kayıhan Hayatını Kaybetti
Teknik direktör Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti.
8 Haziran 2018 Erdoğan Demirören Hayatını Kaybetti
Demirören Holding Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.
14 Haziran 2018 Hacı Kamil Adıgüzel Hayatını Kaybetti
Kurtlar Vadisi Vatan, Sakarya Fırat, Kalp Gözü ve Bir Sepet Elma gibi dizilerde rol alan oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel, 78 yaşında hayata veda etti.
20 Haziran 2018 Abdülmetin Balkanlıoğlu Hayatını Kaybetti
İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu (60) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
30 Haziran 2018 Fuat Sezgin Hayatını Kaybetti
İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti.
18 Ağustos 2018 Şişko Nuri Sıtkı Sezgin Hayatını Kaybetti
Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti.
18 Ağustos 2018 Kofi Annan Hayatını Kaybetti
BM eski genel sekreteri Kofi Annan hayatını kaybetti
19 Ağustos 2018 Güngör Uras Hayatını Kaybetti
Ekonomi yazarı Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras hayatını kaybetti
23 Ağustos 2018 Toron Karacaoğlu Hayatını Kaybetti
Yönetmen, tiyatro, sinema, seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu yaşamını yitirdi
1 Eylül 2018 Aram Gülyüz Hayatını Kaybetti
Yönetmen, yapımcı Aram Gülyüz hayatını kaybetti
6 Eylül 2018 İsmet Badem Hayatını Kaybetti
Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem hayatını kaybetti.
20 Eylül 2018 Oytun Şanal Hayatını Kaybetti
Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı 81 yaşındaki Oytun Şanal vefat etti.
20 Eylül 2018 Ferdi Merter Hayatını Kaybetti
Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter, 79 yaşında hayatını kaybetti.
25 Eylül 2018 Yakup Yavru Yaşamını Yitirdi
Tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru (64) hayatını kaybetti.
29 Eylül 2018 Mehmet Uslu Hayatını Kaybetti
Oyuncu Mehmet Uslu (57) hayatını kaybetti.
30 Eylül 2018 Kemal İnci Hayatını Kaybetti
Oyuncu Kemal İnci yaşamını yitirdi.
3 Ekim 2018 Yıldırım Öcek Hayatını Kaybetti
Oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti
17 Ekim 2018 Ara Güler Hayatını Kaybetti
Fotoğrafçı sanatçısı Ara Güler hayatını kaybetti
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