2009’da Basın Ekspres selinde 31 kişi hayatını kaybetmişti: Dere yatağına toprak yığıyorlar... Hâlâ ders almıyoruz

İstanbul Halkalı Papazköprüsü’nde akıllara ziyan bir durum yaşanıyor. Yüksek yağışların olduğu şu günlerde Papazköprüsü’nde Ayamama dere yatağı ekskavatör ile toprak ve ağaç dallarıyla dolduruluyor.

Sebebi hangi çalışma olursa olsun su akışının yüksek olduğu, sellere ve su baskınlarına ve hatta can kayıplarına neden olan bir derenin toprakla doldurulması hayret uyandırıyor.

Doldurulan toprağın debisi yüksek su akışıyla birlikte nereye gittiği ise meçhul.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışların olduğu zaman başlayan çalışmalarda su debisinin yüksekliğinden faydalanılarak dere yatağına tonlarca toprak bırakıldı. Su ile birlikte kamyonlarca toprak sürüklendi.

Toprak ve kütüklerin hangi bölgede tıkanmaya yol açacağı ve sele neden olacağı ise bilinmiyor. Çalışmaların ve dere yatağına toprak bırakmanın ise hâlâ sürdüğü öğrenildi.

Büyük sorumsuzluk olarak değerlendirilen olayda, “Geçmişi çok çabuk unutuyoruz ve ders çıkarmıyoruz” diyoruz.