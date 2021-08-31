2008 krizini bilen ekonomistten olay altın tahmini: Balona yatırım yapmayın, paranızı...

2008 yılında yaşanan krizi önceden tahmin eden ünlü ekonomist John Paulson'dan dikkat çeken altın tavsiyesi geldi. Kripto paraların balon olduğunu belirten Paulson, altına övgüler yağdırdı.

ABD'de 2008 yılında yaşanan büyük emlak krizini tahmin eden ünlü fon yöneticisi John Paulson, Bitcoin başta olmak üzere bütün kripto paraları yerden yere vurdu.

Bitcoin’in doğmasına vesile olan 2008-2009 krizini tahmin eden 65 yaşındaki yatırımcı Paulson, Altın'ın enflasyon döneminde en güvenli liman olduğunu belirtti. Paulson, sarı metale övgüler yağdırdı.

"Beklentilerin de ötesinde bir enflasyon bekliyorum"

Bloomberg'e konuşan ünlü fon yöneticisi Paulson, enflasyonun dünya genelinde beklentilerin ötesinde artacağını söyledi.

“Enflasyonu en iyi gösteren olgu para arzıdır. Geçmişte basılan paraların piyasaya girmediğini ve arza katılmadığını görmüştük. Bu sefer ise para, para arzına dahil oldu. Geçen yıldan bu yana paranın arzı yüzde 25 gibi bir oranda artış yaşadı. Bu yüzden ben, beklentilerin de ötesinde bir enflasyon bekliyorum”

Kripto paralar balon gibi, altın güvenli liman

Kripto paraların balon gibi içinin boş olduğunu söyleyen Paulson, Altını öve öve bitiremedi.

"Altının enflasyon önemlerinde çok iyi hareket ettiğini biliyoruz." diyen Paulson, "70’lerde iki haneli enflasyon oranı olduğunda altının parabolik bir yükseliş kaydettiğini gördük. Peki altın o dönem neden parabolik şekilde yükseldi? Bunun sebebi, çok sınırlı bir arza sahip olması." ifadelerini kullandı.

Hazineden yüksek getirili tahviliniz olsa da ya da bankada nakit paranız bulunsa da enflasyondan kaçamayacağınızı vurgulayan Paulson, "Enflasyon yükseldiğinde, gidilecek en iyi yer altındır. Burada da altına bir yatırım dalgası olmaya başlar. Yatırım arttıkça, parabolik yükseliş de sertleşir." diyerek altının güvenli bir liman olduğunu söyledi.

Paulson kripto paraları ise şu şekilde eleştirdi:

"Ben kripto paralara hiçbir şekilde inanmıyorum. Bunların hepsi balondur. Ben kripto paraları, arzı sınırlı olan ‘hiçbir şey’ olarak görüyorum. Talep olduğu zaman yukarı çıkıyor ancak talep azaldığında da aşağıya inecektir. Hiçbir gerçek değeri yok. Kripto paralarda aşağı gidiş sınırsız olabilir. Ben niye short’lamıyorum? Çünkü uzun vadede haklı olsam bile, kısa vadede 5 bin dolardan 45 bin dolara gidebiliyor. Dolayısıyla haklı bile olsam paramı kaybedebilirim. Short’lamak için bile çok volatil."