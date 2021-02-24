Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından birçok sorunun yanıtı aranmaya başladı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili müjdeli haberi verdi. Peki, 20 bin öğretmen ataması takvimi belli mi? 20 bin öğretmen ne zaman atanacak?

Geçtiğimiz günlerde sona eren KPSS sınavlarının ardından öğretmen adayları, atamalara ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Merakla beklenen açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, son 18 yılda hazırlanılan bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdıklarını belirtti. 2021 yılında oranın 147 milyar liraya yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayısının 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktığını ifade etti. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bunların üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ İfadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından öğretmen adayları, atamaların hangi tarihlerde yapılacağını ve atamalarda branş dağılımının nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, 20 bin öğretmen ataması takvimi belli mi? 20 bin öğretmen ne zaman atanacak?

20 bin öğretmen ataması takvimi belli mi? 20 bin öğretmen ne zaman atanacak?

Öğretmen atamaları takvimine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamalara ilişkin verdiği müjdeli haberin ardından MEB tarafından atama takvimi ile ilgili paylaşımın da yapılması bekleniyor.