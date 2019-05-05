2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu
Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması çalışmaları kapsamında düzenlenen yarı maraton Ankara’nın Polatlı ilçesinde yapıldı05 Mayıs 2019 Pazar 19:45
ANKARA (AA) - Tarihte Frigler olarak bilinen uygarlığın başkenti Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması çalışmaları kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi.
Frig Kralı Midas'ın tümülüsünün önünden başlayan yarı maratona Etiyopya ve Irak'tan sporcuların da bulunduğu yaklaşık 850 atlet katıldı.
Etkinlik çerçevesinde 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşusu, 124 metre tümülüs çocuklar koşusu ve bebekler emekleme yarışı yapıldı.
Yarı maratonda, erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa, kadınlarda Demet Dinç birinci oldu.
10 kilometre koşusunda ise erkeklerde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, kadınlarda da Sebahat Akpınar birinciliği elde etti.
Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara, para ödüllerinin yanı sıra kupa, madalya ve destek olan kurumlarca çeşitli hediyeler verildi.
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