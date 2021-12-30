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Aktüel 2 milyon dolar karşılığında satılmaya çalışılan tarihi eser yakalandı
Aktüel

2 milyon dolar karşılığında satılmaya çalışılan tarihi eser yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arapça mühür bulunan timsah derisi ve 1 adet tunç tableti 2 milyon dolara satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 12:37:00 - 2021-12-30 13:04:05
2 milyon dolar karşılığında satılmaya çalışılan tarihi eser yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arapça mühür bulunan timsah derisi ve 1 adet tunç tableti 2 milyon dolara satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 

Diyarbakır Valiliğinde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiğini belirtti.

Şüphelilerin, Bağlar-Alankoz Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandığı bildirilen açıklamada, “Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet arka kısmında Arapça mühür bulunan timsah derisi ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tunç tablet ele geçirilmiştir” denildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

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Yorumlar

Nuri BALKANOĞLU

Türkiyede timsah olmadığına göre devlete kalmış olsa atıl olarak bir köşede kalmış olacaktı bırakın adamlar satsın ekonomiye fayda sağlamış olurdu
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