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Yaşam 2 kardeşini inşaatta infaz etti
Yaşam

2 kardeşini inşaatta infaz etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan üç kardeşten birisi diğer iki kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 10:00:00 -
2 kardeşini inşaatta infaz etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan üç kardeşten birisi diğer iki kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan, Hamza ve Ümit Akbay kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu öfkeye kapılan Doğan Akbay, silahla çalışmakta olan kardeşlerine defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Hamza ve Ümit Akbay, kanlar içinde yere yığılırken, Doğan Akbay suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Kavgaya şahit olan kardeşlerin amelesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. Firar eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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