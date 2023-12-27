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Gündem 2 dakikada 12 milyon çaldılar: O anlar kamerada
Gündem

2 dakikada 12 milyon çaldılar: O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-12-27 05:04:00 -

İstanbul Büyükçekmece'de kuyumcudan 2 dakikada yaklaşık 12 milyon lira değerinde altın çalan şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Büyükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 2 dakikada yaklaşık 12 milyon lira değerinde altın çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mimaroba Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 22 Aralık'ta gece saatlerinde gelen maskeli 4 şüpheli, daha önce yedeklendiği düşünülen kumandayla kepenkleri açarak iş yerine girdi.

Burada yaklaşık 2 dakikada içerideki yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altını çaldığı belirtilen şüpheliler, otomobille kaçtı.

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntüde iş yerine giren şüphelilerin altınları çalıp kaçtığı anlar yer aldı.
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