2 bin 100 km menzilli BYD'nin yeni otomobili fiyatıyla piyasayı da sarsacak!

BYD otomotiv sektöründe yeni bir heyecan başlattı.

Çift modlu hibrit teknolojisini tanıtan BYD, eşsiz tasarımın özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da dikkat çekmeyi başardI.

Çinli otomobil devi BYD, 2 bin 100 kilometre menzilli 5. nesil çift modlu hibrit teknolojisini tanıttı. Sektörde çığır açan teknoloji, yüksek verimlilik, düşük yakıt tüketimi ve etkileyici menzil gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Özellikleri...

2 bin 100 km Menzil: Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla 2 bin100 kilometre gibi etkileyici bir menzil sunuyor.

Yüksek Verimlilik: %46,06 gibi dünya lideri bir ısı verimliliği sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Düşük Yakıt Tüketimi: Elektriksiz kullanımda bile 100 kilometrede sadece 2,9 litre yakıt tüketiyor.

Çevre Dostu: Geleneksel araçlara göre çok daha düşük emisyon değerlerine sahip.

14 bin 800 dolardan (Yaklaşık 448 bin lira) satışa çıkması beklenen otomobilin satış rekorları kırması bekleniyor. BYD'nin bu hamlesi, Çin'deki yeni enerjili araç pazarının hızlı büyümesine de katkı sağlayacak gibi görünüyor. 2024'ün ilk dört ayında Çin'de yeni enerjili araç üretimi ve satışları büyük bir artış gösterdi.