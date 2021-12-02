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Sağlık 2 Aralık koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

2 Aralık koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs vaka sayısı | Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Milyonlar 2 Aralık’a ait vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:34:00 -
2 Aralık koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınında ikinci yıla yaklaşıldı. Milyonlar güncel vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var?

2 Aralık koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 284 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 640 bin 853 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri, aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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