  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
Aktüel

19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Günher Arıca: - "Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in raporuna göre salgın nedeniyle 150 milyon çocuk, daha da yoksullaştı"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:17:49 -
19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

EDİRNE (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, "Pandemi, çocukların o an ki durumundan çok, tüm ömrünü etkileyen bir süreç. Dünya genelinde baktığımızda çocuklarda bir yoksullaşma söz konusu." dedi.

Prof. Dr. Arıca, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince online düzenlenen 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Pandemi Döneminde Çocuklar" konulu sunum yaptı.

Arıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının çocuklarda genellikle asemptomatik olarak seyrettiğini söyledi.

Salgın döneminin, çocukları sağlık açısından çok, sosyal ve ekonomik anlamda etkilediğine dikkati çeken Arıca, dünya genelinde çocuklarda yoksulluğun arttığını ifade etti.

Çocukların eğitime erişimi konusunda, sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan ülkeler başta olmak üzere genel sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Arıca, şunları kaydetti:

"Pandemi, çocukların o an ki durumundan çok, tüm ömrünü etkileyen bir süreç. Dünya genelinde baktığımızda çocuklarda bir yoksullaşma söz konusu. Eğitim anlamında okullar kapatıldı, kimi yerlerde online eğitime geçildi. Online eğitime erişemeyen çocukların ise son 1 yıldaki eğitim hayatı neredeyse bitmiş durumda. Özellikle ebeveynlerini kaybeden çocuklar, sağlık ve hayatta kalma konusunda yoksunluk yaşıyorlar. Aynı zamanda güvenlik anlamında sorunlar yaşanıyor. Çocukların istismar edilmesi ve şiddete uğrama oranı arttı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in raporuna göre salgın nedeniyle 150 milyon çocuk, daha da yoksullaştı."

Prof. Dr. Arıca, salgın nedeniyle aşılama programlarının birçok ülkede aksamasından dolayı kızamık ve benzeri gibi bulaşıcı hastalıkların arttığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den mezun olmuştu! Cumhurbaşkanı seçildi
Dünya

Türkiye'den mezun olmuştu! Cumhurbaşkanı seçildi

Türkiye'de 1985-1991 yılları arası Marmara Üniversitesi'nde Tıp eğitimi alan Dr. Hussein Mwinyi, Zanzibar Cumhurbaşkanı seçildi.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı
Gündem

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı

Depremin ardından İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin Ö..
Şoke eden olay: Grip aşısı olan 85 kişi hayatını kaybetti!
Gündem

Şoke eden olay: Grip aşısı olan 85 kişi hayatını kaybetti!

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), çoğu 70 ila 80 yaşlarında 85 kişinin mevsims..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay