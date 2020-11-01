EDİRNE (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, "Pandemi, çocukların o an ki durumundan çok, tüm ömrünü etkileyen bir süreç. Dünya genelinde baktığımızda çocuklarda bir yoksullaşma söz konusu." dedi.

Prof. Dr. Arıca, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince online düzenlenen 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Pandemi Döneminde Çocuklar" konulu sunum yaptı.

Arıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının çocuklarda genellikle asemptomatik olarak seyrettiğini söyledi.

Salgın döneminin, çocukları sağlık açısından çok, sosyal ve ekonomik anlamda etkilediğine dikkati çeken Arıca, dünya genelinde çocuklarda yoksulluğun arttığını ifade etti.

Çocukların eğitime erişimi konusunda, sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan ülkeler başta olmak üzere genel sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Arıca, şunları kaydetti:

"Pandemi, çocukların o an ki durumundan çok, tüm ömrünü etkileyen bir süreç. Dünya genelinde baktığımızda çocuklarda bir yoksullaşma söz konusu. Eğitim anlamında okullar kapatıldı, kimi yerlerde online eğitime geçildi. Online eğitime erişemeyen çocukların ise son 1 yıldaki eğitim hayatı neredeyse bitmiş durumda. Özellikle ebeveynlerini kaybeden çocuklar, sağlık ve hayatta kalma konusunda yoksunluk yaşıyorlar. Aynı zamanda güvenlik anlamında sorunlar yaşanıyor. Çocukların istismar edilmesi ve şiddete uğrama oranı arttı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in raporuna göre salgın nedeniyle 150 milyon çocuk, daha da yoksullaştı."

Prof. Dr. Arıca, salgın nedeniyle aşılama programlarının birçok ülkede aksamasından dolayı kızamık ve benzeri gibi bulaşıcı hastalıkların arttığını belirtti.