19 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 19 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 7 bin 445'e yükseldi. 1538 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 301 bin 348'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 312 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117 oldu. Son 24 saatte 97 bin 416 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,0 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.