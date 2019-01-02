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18 yaşındaki genci döven 3 zibidi, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı

Bolu İzzet Baysal Caddesi’nde tartıştıkları 18 yaşındaki genci döven 3 kişi, polis tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:58
18 yaşındaki genci döven 3 zibidi, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı

Bolu'da, tartıştıkları genci döven 3 arkadaş, polis tarafından yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde kentin en işlek yeri olan İzzet Baysal Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunan F.Ü. (18) ile C.A.A. (18) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A.A., beraberinde bulunan İ.E. (21) ve E.S.B. (20) ile birlikte F.Ü.'yü dövmeye başladı. Çevredekiler araya girerek, genci kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan 3 arkadaşı yere yatırıp, ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Hafif yaralanan F.Ü.'ye ise olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. F.Ü. olayı duyar duymaz yanına koşan babasına, "Baba hiçbirinin yanına koyma" diye bağırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:58
  1. Bolu
  2. İzzet Baysal Caddesi
  3. kavga
  4. gözaltı
  5. ters kelepçe

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