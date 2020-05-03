  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

18 yaşına giren Emine’ye jandarmadan sürpriz

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 18 yaşına giren Emine Erol’a jandarma ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:44:03 -
18 yaşına giren Emine’ye jandarmadan sürpriz

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 18 yaşına giren Emine Erol’a jandarma ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.


Malkara İlçe Jandarma ekipleri, teyzesi Canan Kalaycı İrez’in isteği üzerine, Kürtüllü Mahallesi’nde yaşayan Emine Erol’a doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. 18 yaşına giren Emine Erol, pasta ile evine gelen jandarmaları karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.


Sevincini ifade eden Emine Erol, “Çok heyecanlıyım. Doğum günümü unutmayan teyzeme ve sürprizi için jandarma ekiplerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.



Muhtardan ’evde kal’ çağrısı


Kürtüllü Muhtarı Gültekin Karadeniz de, “Bu doğum gününün burada olması, hem bize hem de Emel kardeşimize çok hoş ve çok güzel bir jest oldu. Jandarmamıza teşekkür ediyorum. Evimizde kalalım, virüs belasını yenelim” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı