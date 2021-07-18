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Korona Virüs 18 Temmuz korona tablosu! Günlük vaka sayısı kaç?
Korona Virüs

18 Temmuz korona tablosu! Günlük vaka sayısı kaç?

Bugün korona tablosu nsıl? Sağlık Bakanlığı, 18 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 680 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 18 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...

Yeniakit Publisher
2021-07-18 20:34:00 - 2021-07-18 20:35:41
18 Temmuz korona tablosu! Günlük vaka sayısı kaç?

18 Temmuz koronavirüs tablosu yeni vaka, hasta ve vefat sayılarında son durum merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Temmuz koronavirüs tablosu verileri merak ediliyor. Türkiye’de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.

17 Temmuz korona tablosu

Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 161 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,79 olarak gerçekleşti.

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