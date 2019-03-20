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18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası Sona Erdi

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası sona erdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:33
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası Sona Erdi

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası sona erdi. Turnuva yıldızlar ve gençler kategorisinde yapılan birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalarda 350 sporcu ter döktü.


İl Birinciliği için mücadele edilen turnuvada müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle düzenlenen turnuvada derece alan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Müsabaka sonuçları ise şöyle;


SONUÇLAR


Yıldız Kızlar:


1. Yahya Kemal Beyatlı O.O


2. Zenger Güç O.O


3. Durak Havva Demir O.O


Yıldız Erkekler:


1. Yahya Kemal Beyatlı O.O


2. Zenger Güç O.O (A Takımı)


3. Zenger Güç O.O. (B Takımı)


Genç Kızlar:


1. Selçuklu Anadolu Lisesi


2. Celal Bayar MTAL (A Takımı)


3. Celal Bayar MTAL (B Takımı)


Genç Erkekler:


1. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir AİHL


2. Özel Nehir Temel Lisesi


3. Fatih Karcı MTAL

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:33
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