17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi - Antalya'da gerçekleştirilen kongre, yarın sona erecek



ANTALYA (AA) - Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya'da başladı. Dernek Başkanı Bülent Ülkar, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, takım doktorluğunun spor hekimliğinin ana konularından biri olduğunu dile getirdi. Spor müsabakalarında hem yaralanma hem de ani ölümlerin önlenmesi için çalıştıklarını aktaran Ülkar, düzenlenen kongrelerle bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Yurt içi ve yurt dışından spor hekimleri ile kulüp doktorlarından oluşan 120 hekimin katıldığı kongre, yarın sona erecek.

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