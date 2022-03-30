16 yıldır kayıp olan bakın nerede bulundu

YENİ AKİT ANKARA

2006 yılında kaybolan bir kadının bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmalarına ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla durumu vatandaşlarla paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden “Er Ya da Geç Adalet Yerini Bulur!” diyerek yaptığı paylaşımda, “Niğde'de, 2006 yılından bu zamana kadar kayıp olarak aranan bir kadın vatandaşımızın bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Asayiş personeli ile Jandarma Suç Araştırma Timinden (JASAT) oluşturulan özel bir ekip görevlendirilmiştir. Özel ekibin gerçekleştirdiği araştırma neticesinde kayıp şahsın, 2008 yılında trafik kazasında vefat ettiği öğrenilen kocası tarafından öldürülerek 150 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna atıldığı tespit edilmiştir. 20 günlük kazı çalışması sonucu kayıp şahsa ait olduğu değerlendirilen 170 parça insan kemiği ve kadın saçı bulunmuş olup olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” ifadelerini kullandı.