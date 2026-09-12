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Gündem 16 yaşındaki çocuğa yaptıkları 'pes' dedirtti! 2 şüpheli enselendi
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16 yaşındaki çocuğa yaptıkları 'pes' dedirtti! 2 şüpheli enselendi

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16 yaşındaki çocuğa yaptıkları 'pes' dedirtti! 2 şüpheli enselendi

Sakarya'da 16 yaşındaki çocuğu darbeden 2 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Sakarya'da 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bazı yerel internet haber sitelerinde yer alan "15 yaşındaki çocuğu depoya kapatıp dövdüler" haberi üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın 15 Ağustos'ta Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldiğini belirledi.

 

B.S'nin (16) darbedilmesiyle ilgili bugün polise müracaatta bulunulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.E.B. (16) ve Y.S. (16) yakalanarak haklarında soruşturma başlatıldı.

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