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Gündem 16 kişinin mal varlıkları donduruldu
Gündem

16 kişinin mal varlıkları donduruldu

Yeniakit Publisher
2024-09-07 01:50:00 - 2024-09-07 02:14:38
16 kişinin mal varlıkları donduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

16 KİŞİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

16 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" maddesine istinaden alındığı ifade edildi.

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