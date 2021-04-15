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Oruç 15.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

15.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-15 05:39:00 -
15.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



فَر۪يقاً هَدٰى وَفَر۪يقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُۜ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O, bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapkınlığa müstahak oldu.

  Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler.

  Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını    sanıyorlar."

 (A'râf Suresi - 30)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ:

Bu âyet sûrenin buraya kadarki kısmının bir sonucu mahiyetindedir. Buna göre Allah’ın indirdiği gerçeklere uyan, nimetine şükreden, İblîs gibi isyana kalkışmadan O’nun buyruklarını yerine getiren, Âdem gibi hata işlediğinde tövbe eden, af ve mağfiret dileyen, şeytanın vesvesesine kapılarak açıklık ve hayâsızlığa sapmayan, adaletli ve dürüst olan, Allah’ın birliğini tanıyıp ihlâsla O’na kul olan, O’nun için namaz kılan ve dua eden zümreyi Allah hidayete kavuşturmuştur.

Buna mukabil Allah’ın gönderdiği vahye uymayan, nimetlerine şükretmeyen, İblîs gibi kibre kapılıp emre âsi olan, insanlara kin tutup onları kıskanan ve kötülüğe kışkırtan, açıklık ve hayâsızlığa teşvik eden, şeytanın fitne tuzağına düşüp ona dost olan; her türlü kötülük, inkâr, isyan ve edepsizliği işleyip üstelik bunların atalarından kalma gelenekler olduğunu, Allah’ın da böyle şeyler buyurduğunu, yani bunların doğru ve iyi olduğunu savunan zümre için de dalâlet hak olmuş; yani bunlar kaçınılmaz olarak sapkınlığa düşmüşlerdir. Çünkü Allah’ı ve müminleri bırakıp şeytanların dostluğunu seçmişler; buna rağmen asıl doğru yoldan gidenlerin de kendileri olduğu vehmine kapılmışlardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 517

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz.

 Allah Teâlâ, çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.”

(Tirmizî, Birr 61)

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