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Dünya

1500 TL'lik yardımda 'Pes' dedirten olay! Porsche'u olanlar bile başvurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgını nedeniyle özel sektör çalışanı 60 bin kişiye bin 500 TL yardım yapma kararı alındı. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yardımı Porcheleri ve Mercedesleri olanların da istediğini belirterek tepki gösterdi.

2020-04-22 15:50:00 -
1500 TL'lik yardımda 'Pes' dedirten olay! Porsche'u olanlar bile başvurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti corona virüs (Covid-19) nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı. Hükümetin aldığı yardım kararına durumu iyi olan kişilerin de başvurduğu ortaya çıktı, KKTC KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu isyan etti.

"Porcheleri ve Mercedesleri olanlar da istedi"

Dağıtılması planlanan kaynağın sınırlı olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Çalışanlara dağıtılma kararı alınan bin 500 TL'lik katkıdan Porcheleri ve Mercedesleri olanların da istediğini" söyledi. "Anlayış, devletten ne koparırsam" diyen Sucuoğlu, "Mercedes'leri, Porsche'leri var, ama bin 500 TL'ye tenezzül ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

SUZAN

UTANMAK KALMAMIŞ Kİ,VICDAN ALLAH KOTKUSU KALMAMIŞ Kİ.KİMIN HAKKINI YIYORUM KORKUSU,KUL HAKKI KORKUSU YOK Kİ..
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Alparslan

Bu ....ların arabalarına el koyup halka paylaştıracan ki , HZ.Ömer Efendimiz gibi adalet sağlansın .Yoksa bu zihniyetteki ...ler bitmez.
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