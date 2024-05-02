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Kültür - Sanat 150 yıllık yapıyı delik deşik yaptılar!
Kültür - Sanat

150 yıllık yapıyı delik deşik yaptılar!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 17:23:00 -
150 yıllık yapıyı delik deşik yaptılar!

Kars'ta bulunan 150 yıllık Gürcü Kilisesi define avcılarının hedefi oldu.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/karsta-bulunan-150-yillik-gurcu-kilisesi-define-avcilarinin-hedefi-oldu-82831

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