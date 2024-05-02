150 yıllık yapıyı delik deşik yaptılar!
Kars'ta bulunan 150 yıllık Gürcü Kilisesi define avcılarının hedefi oldu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/karsta-bulunan-150-yillik-gurcu-kilisesi-define-avcilarinin-hedefi-oldu-82831
Mansur Yavaş’ın ‘liyakatli!’ Personeli! Cenaze aracının şoförü yanına bir kadın aldı cenaze sahibini ise dışarıda bıraktı
Gabar, Kato, Cudi derken şimdi de Karadeniz: Petrolün başkenti Doğu Anadolu mu, Karadeniz mi olacak?
Kars'ta bulunan 150 yıllık Gürcü Kilisesi define avcılarının hedefi oldu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/karsta-bulunan-150-yillik-gurcu-kilisesi-define-avcilarinin-hedefi-oldu-82831
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23