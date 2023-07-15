Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin yıldönümünde "15 Temmuz’un yıldönümünde, CIA yapılanması FETÖ!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

15 Temmuz’un yıldönümündeyiz..

NATO destekli, CIA organizesi 15 Temmuz hain darbe girişimi, FETÖ’cülerin gerçek yüzlerinin çok net olarak ortaya çıktığı bir gün olarak tarihe geçti..

Hatırlayın..

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17 Aralık emniyet darbesini de inkar etmişti, Fetullah Gülen..

“Polislerin binde birini tanıyorsam” diye başlayan cümlelerle, beddua seansları düzenlemişti..

Şimdi de çıkıp, diyebilir mi, “Polislerin binde birini tanıyorsam..”

Diyemez. demiyor zaten..

Ayan beyan ortada ki, 17 Aralık darbesini yapan polisler, CIA’den emir alarak, o darbeyi organize ettiler.. Ama Gülen, aptala oynadı. “Benim ilgim yok” diyerek, darbenin kendilerince başarılı olmasını bekledi.

Başaramadı..

17 Aralık emniyet darbesini nasıl üstlenmedilerse, ama gerçek tam aksi çıktı ise..

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