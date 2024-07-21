15 Temmuz’u anlayamayan Türköne, Tanzimat Fermanını ne anlasın?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Oldum olası, içinde bulunduğumuz, birebir yaşadığımız olayları doğru analiz edemeyip, sonra başka ülkelerdeki olayları tahlil etmeye kalkanları, hem de kendince yaptıkları tespitleri tek doğru imiş gibi gösterenleri, yadırgamışımdır..

Bizzat şahidi olduğumuz olayları doğru tahlil edemeyip, yüzyıl öncesinde yaşanılanlar hakkında ahkam kesenleri, yaptıkları analizin tek doğru gibi gösterilmesine kalkışanları, hayretler içinde izlemişimdir..

Bunlardan sonuncusu, FETÖ’cü medya organlarında siyasi iktidara saldırıp, 4 yıl cezaevinde kalıp, çıktıktan sonra da hâlâ “odunum da odunum” modunda ahkam kesen Mümtazer Türköne..

KHKTV diye, bir kanal kurulmuş, orada KHK’lılar konuşturuluyormuş.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mümtazer Türköne de, bu kapsamda bazı tespitlerde bulunmuş..

Merak ettim.. 17-25 Aralık döneminde FETÖ’den yana tavır alan bir isim olarak, “15 Temmuz hain darbe girişimi, gözlerini açmış mı” diye..

Açmamış..

Hâlâ eski kafada gidiyor..

Hani bazı şeylere izahat getirse.. “Bir bakış açısı sunuyor” diyeceğim..

Ama şu sözlere bakar mısınız:

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...