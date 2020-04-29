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15 Temmuz Şehitler Parkı’nda korona virüs sessizliği

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle sessizliğe bürünen Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı havadan görüntülendi.

2020-04-29 13:18:49 -
15 Temmuz Şehitler Parkı’nda korona virüs sessizliği

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle sessizliğe bürünen Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı havadan görüntülendi.


Van’ın merkez Tuşba Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) finansmanıyla hizmete açılan ve son yıllarda kentin en prestijli parkı olarak insan akınına uğrayan 15 Temmuz Şehitler Parkı, sessizliğe büründü. Yeni tip korona virüs Türkiye’de etkisini sürdürmesi birçok ilde olduğu gibi Van’da da piknik alanları ile sahil kenarlarının yasaklanması, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın da boş kalmasına neden oldu. Evlerine kapanan Vanlılar salgının bir an önce etkisini yitirmesini ve yeniden sahil kenarlarına çıkmayı bekliyor.


Konuyla ilgili bir video hazırlayan Tuşba Belediyesi, “Döneceğim mutlaka sabret” şarkısıyla Vanlılara seslendi. Göz kamaştıran parkın havadan görüntüsü büyük beğeni topladı.

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