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Gündem 15 Temmuz gazilerinden açık uyarı: Çocuklarınızı yetim bırakmak istiyorsanız buyrun!
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15 Temmuz gazilerinden açık uyarı: Çocuklarınızı yetim bırakmak istiyorsanız buyrun!

15 Temmuz Dirilişi Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı, Gazi Arif Bostancı, darbe imasında bulunan vesayetçi amirallere sert ifadelerle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 23:06:00 -
15 Temmuz gazilerinden açık uyarı: Çocuklarınızı yetim bırakmak istiyorsanız buyrun!

 Yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr aracılığı ile önemli mesajlar veren 15 Temmuz Gazisi Arif Bostancı, darbe imalı bildiri yayımlayan emekli 104 amirale tepki gösterdi. Bildirinin gece yarısı yayımlanmasına dikkat çeken Gazi Bostancı, "Acaba 104 amiralin gece yarısı bir araya gelmesinin sebebi neydi? Montrö Boğazlar Sözleşmesi ertesi gün iptal edilecekti de bu nedenle tüm dünya devletleri bizimle mi savaşacaktı?" diye sordu.

'Ordumuz Peygamber ocağıdır'

Türk ordusunun Peygamber ocağı olduğunu hatırlatan Gazi Arif Bostancı, "Ey emekli amiraller! Siz aktif görev süreniz boyunca ne başardınız? Biz söyleyelim, 98 post-modern darbeyi mi, 2005 e- muhtırasını mı, yoksa 2016 Yılında 15 temmuz darbesini mi? Bunların dışında bu aziz millet için yaptığınız hayırlı bir işiniz var mı? Onlar gittikten sonra ordumuz aslına dönerek milleti ile yakınlaştı." dedi.

'Şehit olmaya hazırız'

15 Temmuz gazileri olarak şehitliğe hazır olduklarını vurgulayan Arif Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer aklınızda bir darbe girişiminde daha bulunmak varsa, gece yarısını beklemeyin. Çocuklarınızı yetim, eşlerinizi dul bırakmak istiyorsanız şimdi gelin, hemen hesaplaşalım. Emekli paşa efendiler! Siz kime hizmet ediyorsunuz? Bu Millet, 15 Temmuz'da öyle bir ruha kavuştu ki sinelerimiz toplu atıyor. Siz yetmezsiniz, emperyalist sahiplerinizi de getirin. Ümmet'in umudu olan bu necip Milletimiz, Allah'ın izni ile yedi düvele yeter."

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