15 parti bir araya geliyor! İşte yeni ittifak

Eski MHP Iğdır Milletvekili Dr. Sinan Oğan gazeteci Lale Ozan Arslan'ın sorularını yanıtladı. Oğan burada yeni bir ittifak sinayli verdi.

Erken seçimler kamuoyunda daha çok konuşulması da yeni ittifak söyelentilerini de artırıyor.

Yeni ittifaklar kuruluyor

Siyasetçi ve akademisyen Dr. Sinan Oğan gazeteci Lale Ozan Arslan'ın sorularını yanıtladı. Şuan hiçbir parti içerisinde politika yapmadığını belirten Sinan Oğan yeni bir ittifak çalışması yürüttüklerini belirtti.

15 parti birleşecek

Oğan, 15 partinin yanı sıra akademisyenlerin, aydınların yer alacağı bir ittifak kurulacağını belirtti. Amaçlarının seçimlerde Türkiye'de kilit bir konuma gelmek olduklarını belirtti. % 15 gibi bir oran hedeflediklerini vurguladı. Özellikle bugün bir takım çevrelerin sanki HDP'nin kilit bir partiymiş gibi göstermek istediğini ve bu algıyla mücadele edeceklerini belirtti.